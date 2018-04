Diamanten huwelijk voor Jan en Hilda 11 april 2018

02u28 0

Jan Schoovaerts en Hilda Goovaerts uit de Astridstraat in Tremelo trouwden op 12 april 1958 en vieren dus hun diamanten huwelijksverjaardag.





Jan (82) is net als Hilda (83) een geboren en getogen Tremelonaar. Hij werkte zijn hele loopbaan als houtbewerker bij Meubelfabriek Meurop in Rijmenam. Hilda zorgde ondertussen voor het huishouden en hun vijf kinderen. Er kwamen ook acht kleinkinderen. Jan is naast 'de mollenvanger van Tremelo' ook nog zeer actief als fietser. Hij en Hilda kaarten ook graag.





(SPK)