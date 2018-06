Diamant voor Theo en Marie-Thérèse 21 juni 2018

Théodoor De Clercq en Marie-The¿re¿se Tops uit de Schrieksebaan in Tremelo trouwden op 26 april 1958 en vierden dus hun diamanten huwelijksverjaardag. De jubilarissen zijn afkomstig uit het Zaventemse Nossegem, waar ze tot ruim drie jaar geleden ook altijd woonden.





Theo (83) was eerst vrachtwagenchauffeur, en vervolgens nog 20 jaar lang magazijnier bij Caterpillar Grimbergen. Marie-Thérèse (80) werkte 16 jaar in de verkoop en de winkelinrichting van warenhuis De Welvaart. Vervolgens werkte ze nog even lang voor Brico Zaventem. Het koppel kreeg twee dochters, en een kleindochter. Nu zijn de jubilarissen nog actief lid van Okra.





