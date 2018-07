Diamant voor Jan Goossens en Roza Van Espen 03 juli 2018

02u40 0

Jan Goossens en Roza Van Espen uit de Heidebergstraat in Tremelo waren op 10 mei precies 60 jaar getrouwd.





Jan (84) werd geboren in Tremelo en werkte een 20-tal jaar bij vliegtuigonderdelen Sabca in Diegem. Roza (80) groeide op in Grootlo (Schriek) en werkte enkele jaren in het garenfabriek van Vilvoorde. Er kwamen een dochter, een kleinkind en al twee achterkleinkinderen - een tweeling - voor de jubilarissen. Het koppel tuiniert nog graag. Terwijl hij de moestuin onderhoudt, verzorgt Roza haar bloementuin.





(SPK)