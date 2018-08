Diamant voor Frans Willems en Paula Van Goolen 01 augustus 2018

Frans Willems en Paula Van Goolen uit de Geetsvondelstraat in Tremelo trouwden op 29 juli 1958 en vieren dus hun diamanten huwelijksverjaardag. Frans (83) is afkomstig uit Baal, en Paula (84) werd enkele honderden meter verderop in hun huidige gezinswoning in Tremelo geboren. Samen runden ze altijd een eigen landbouwbedrijf in witloof en asperges. Er kwamen een zoon en een dochter, vier kleinkinderen en al vijf achterkleinkinderen voor de jubilarissen. Frans was gedurende zo'n 20 jaar voorzitter van Landelijke Gilde Baal. Nu houdt hij zich nog vooral bezig met tuinieren.





(SPK)