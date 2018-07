Diamant voor Frans Steurs en Alida Smolders 24 juli 2018

Frans Steurs en Alida Smolders uit de Nobelstraat in Baal (Tremelo) waren op 19 juli precies 60 jaar getrouwd. Frans (82) is afkomstig uit Baal en werkte zijn hele loopbaan als ploegbaas bij Confectie Van Gils- De Demer in Aarschot. Alida (80) groeide eveneens op in Baal en zorgde voor het huishouden en hun twee dochters. Er kwamen ook vier kleinkinderen voor de jubilarissen. Die gaan nu af en toe nog eens een toertje fietsen.





(SPK)