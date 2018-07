Diamant voor Clement Willems en Hilda Dams 04 juli 2018

Clement Willems en Hilda Dams uit de Veldonkstraat in Baal (Tremelo) waren op 24 mei precies 60 jaar getrouwd. Clement (82) is afkomstig uit Begijnendijk en werkte zo'n 35 jaar bij Agfa Gevaert in Mortsel. Hilda (82) werd geboren in Tremelo en zorgde voor het huishouden. Het koppel kreeg twee dochters, en er kwamen ook vier kleinkinderen. Het tweede achterkleinkind voor de jubilarissen is ondertussen op komst. Clement tuiniert nog graag, en Hilda kan lekker koken. Samen wandelen en fietsen ze ook nog regelmatig.





(SPK)