Derde Sven Nys Classic 01 september 2018

02u26 0 Tremelo De Balenberg in Baal (Tremelo) is vandaag het decor voor de start en aankomst van de derde Sven Nys Classic - een toertocht voor gezinnen en wielertoeristen.

Deelnemers vertrekken aan het Sven Nys Cycling Center voor een afstand van 20, 73, 109 of 143 kilometer. Zoals de voorbije jaren heeft Sven Nys zelfs meerdere uitdagende tochten doorheen het Hageland uitgestippeld. Vanuit Baal vertrekt men zuidwaarts om in Wezemaal de eerste heuvels te trotseren. Via Aarschot lijdt de grote tocht langs Grabos tot in Diest, om vervolgens via prachtige landwegen het kasteel van Horst voorbij te fietsen en over de heuvels tussen Lubbeek en Holsbeek naar Baal terug te keren. Nieuw is de (korte) onverharde strook richting Vlooybergtoren. De kortere afstanden laten Diest en de streek rond Lubbeek voor wat het is, maar laten de deelnemers wel eveneens proeven van wat deze glooiende regio te bieden heeft. Daginschrijvingen ter plaatse zijn nog mogelijk vanaf 7.30 uur. De deelnameprijs varieert dan van 8 euro voor de familietocht tot 17 euro voor de lange toertochten. Meer info: www.sport.be/svennysclassic/2018/nl/. (SPK)