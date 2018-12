Derde editie Cross op tegen Kanker op Balenberg Stefan Van de Weyer

15 december 2018

14u25 0 Tremelo De derde editie van Cross op tegen Kanker aan het Sven Nys Cycling Center op de Balenberg lokte ongeveer honderd deelnemers aan de start van de drie wedstrijden. Dertig vroege vogels maakten de initiatie mee tijdens de voormiddag. Het was de eerste keer dat dit crossen voor het goede doel plaats vond in Baal, de vorige twee edities waren in Neerijse.

“De twee eerste keren vonden plaats in de weide van een boer in Neerijse. Sven Nys hoorde over ons project. Hij vond het een leuk idee en toonde interesse. Op een kleine zes weken tijd was hier alles in kannen en kruiken”, aldus Jochen en Sarah van het organiserende Bike-A-Boo die tevreden waren met de opkomst.

De crossinitiatie werd door Karel Rowies van profteam Katusha Sports en RitcheyLogic gegeven. Iedereen zonder cyclocross-ervaring kon onder zijn begeleiding proeven van het echte Sven Nys Cycling Center profparcours. Een kleine dertig jongere en oudere crossers stonden present bij vriestemperaturen.

Na de initiatie kwamen en de jonge modderduivels (-16 jaar) in actie in de ‘Donzige Benen’ reeks. De recreatieve fietsers reden bij de ‘Ongeschoren Benen’ en de Doorwinterde moddergoden meten zich met elkaar in de reeks van de ‘Geschoren Benen’.