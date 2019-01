Derby lokt ondanks winterkou vierhonderd voetbalfans Stefan Van de Weyer

20 januari 2019

13u48 0 Tremelo Ondanks de temperaturen onder het vriespunt was het voorbije zaterdagavond derbytime geblazen in Tremelo. In derde provinciale lokte de topper tussen het plaatselijke KV Tremelo en de aartsrivalen van KFC Baal om en bij de vierhonderd supporters.

Als klap op de vuurpijl kwam nieuwe burgemeester en ex-verdediger van KFC Baal, Bert De Wit (CD&V, met bal in de hand) er de aftrap geven. Het was voor alle spelers moeilijk voetballen op de bevroren ondergrond. In het begin van de tweede helft konden de groen-roden van Baal twee keer scoren en werd de match zo in een beslissende wending gelegd. Nadien volgde uiteraard nog een feestje dat nog even duurde.