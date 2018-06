Den Borduur klaar voor 'Duivelsfestiviteiten' 16 juni 2018

02u35 0 Tremelo Jeugdhuis Den Borduur uit Baal (Tremelo) heeft een enorme eyecatcher om haar 'Duivelsfestiviteiten' van de komende weken aan te kondigen.

Er hangt een gigantische Belgische vlag van maar liefst 15 bij 7 meter aan de gevel van de hal naast het jeugdhuis waarin ze de WK-matchen van de Belgen zullen vertonen. "Met deze 105 vierkante meter grote tricolore weet iedereen dat men hier moet zijn om voor de Duivels te supporteren", lacht voorzitter Niels Goris.





"Met deze leegstaande hal van de voormalige Stockshop hebben we de perfecte locatie: niet alleen om vele honderden supporters in ideale omstandigheden te ontvangen, maar ook om een reusachtig haarscherp beeld te kunnen projecteren. Bij mooi weer kunnen bovendien alle toegangspoorten open. We beginnen er telkens een uur voor de aftrap aan. De toegang is gratis." Wellicht na de zomer wordt het pand van de voormalige Stockshop langs de Baalsebaan gesloopt. Op de locatie komen volgens de plannen een warenhuis en appartementen.





(SPK)