De Kinderplaneet ziet af van grootse plannen Nieuwbouw met horeca schuift jaar op en wordt een derde kleiner Kim Aerts

09 april 2019

20u39 8 Tremelo Baby- en kinderspeciaalzaak De Kinderplaneet heeft de plannen voor een groot nieuw winkelcomplex met horecazaak en speeltuinen even in de koelkast gestopt. De nieuwbouw komt er ten vroegste in 2020, maar zal kleinschaliger uitvallen. “Omdat online winkelen serieus in de lift zit”, verklaart medezaakvoerder Nico Scheers.

Het groot nieuw twee verdiepingen tellende complex met winkelruimte, grote horecazaak, feestzalen en binnen- en buitenspeeltuin aan de overzijde van de Baalsebaan was voorzien voor opening deze zomer. Maar de eigenaars van de familiezaak hebben die plannen nu aangepast. “Van de 3.000 vierkante meter zal ongeveer nog een derde overblijven en alles zal zich op het gelijkvloers bevinden met hoge plafonds. De winkelruimte werd ook geschrapt, waardoor we alleen nog zullen inzetten op de horecazaak met feestzaal en speeltuin”, doet medezaakvoerder Nico Scheers de gewijzigde plannen uit de doeken.

We hadden het groots opgevat, maar omdat online shoppen zo enorm boomt, gaan we de investering niet wagen. Nico Scheers

Online

“We hadden het groots opgevat, maar omdat online shoppen enorm aan het boomen is, gaan we de investering niet wagen. De plannen waren klaar, maar toen we de offertes onder ogen kregen, rezen er toch enkele vragen. In twee jaar tijd is er in de retail zo veel veranderd dat het ons niet meer opportuun leek om een complex van zo’n formaat neer te poten.”

De andere zaak in de familieportefeuille ’t Kadoke, de 1.400 vierkante meter grote winkel gespecialiseerd in huishoudgerief in het centrum van Baal, houdt na 46 jaar een totale uitverkoop. “Dat concept gaan we ook onderbrengen in De Kinderplaneet en dus niet in het nieuwe complex zoals eerst gezegd”, vertelt Scheers. Het huidige assortiment wordt afgebouwd, zodat enkel de grotere productgroepen van keukengerief, potten en pannen en servies overblijven. De verhuis staat gepland voor het najaar.

“We voorzien zo'n 500 vierkante meter voor de huishoudafdeling op de plek waar nu het schoolgerief staat uitgestald. Als dat allemaal in kannen en kruiken is, gaan we opnieuw focussen op de nieuwbouw. De architect is bezig met de plannen, maar hoe het er zal uitzien daar hebben we nog geen zicht op”, zegt Scheers. De familie blijft wel geloven in het concept van een horecazaak met feestzaal en binnen- en buitenspeeltuin op de nieuwe locatie. “We willen geen restaurant zijn met speelgelegenheid, maar ook geen traditionele binnenspeeltuin met eetgelegenheid. Het zal veeleer een evenwichtige, kindgerichte combinatie van beide worden. De bedoeling is dat men hier rustig iets kan komen eten, met zicht op de spelende kinderen. We trekken daarbij volop de kaart van de trendy, maar toegankelijke en gezonde keuken, met aandacht voor de kleinsten. Het is in eerste instantie de bedoeling om de speeltuin gratis te houden”, zegt Scheers.

Koopjes

In ‘t Kadoke zijn nog tot en met juli koopjes te doen. Elke maand vallen er grotere kortingen te rapen. “Een overnemer voor het pand daar hebben we nog niet. Verhuren of verkopen, alle opties liggen nog op tafel”, besluit Scheers.