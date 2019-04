De bib zoekt vrijwilligers Stefan Van de Weyer

01 april 2019

18u35 0 Tremelo De bibliotheek in de Kruisstraat in Tremelo is naarstig op zoek naar vrijwilligers die een handje willen komen toesteken. Heb jij een hart voor mensen en voor boeken? Wil jij een verschil maken in de bibliotheek? Steek je graag de handen uit de mouwen?

Word dan vrijwilliger in de Tremelose bib! Ze zijn op zoek naar mensen die onder andere boeken willen kaften, die zorgen voor wat orde op de rekken, die boeken kunnen herstellen of graag komen helpen bij een activiteit. Geïnteresseerden mogen zeker een seintje geven aan Mariëlla Vranckx en dat kan via mariella.vranckx@tremelo.be of op het nummer 016 52 54 71.