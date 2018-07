Damiaanschool ontvangt 600 euro voor zwerfvuil 28 juli 2018

De Damiaanschool uit Tremelo mocht onlangs van het initiatief 'Operatie Proper' een cheque van 600 euro in ontvangst nemen. De school krijgt de gift van de Vlaamse Overheid en EcoWerf omwille van haar inzet in het ruimen van zwerfvuil. De klas van juffen Annelies en Kaya raapte in de schoolomgeving een tiental zakken zwerfvuil bij elkaar. Ze maakte ook een filmpje om andere klassen ertoe aan te zetten geen afval meer te laten zwerven. De gemeente ondersteunde de actie met de nodige opruimmaterialen, het afvoeren van de ingezamelde afval en educatieve pakketten. De school zal het geld besteden aan initiatieven om rondslingerend afval op haar terrein te vermijden.





(SPK)