Damiaanconcert met Ingeborg 27 april 2018

Het Damiaanactiecomité organiseert op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, tijdens de 20ste editie van 'Wandelen met Damiaan' een concert met Ingeborg. De zangeres gaat met 'Where the Sky touches the Sea' voor 'een missie van vrede in jezelf en de wereld'.

Onder begeleiding van het Evolutiekoor zet ze de toehoorders aan tot samenzang. Het concert vindt plaats in de kerk Heilige Damiaan van Molokaï langs de P. Damiaanstraat in Ninde (Tremelo) en vangt aan om 19 uur. De toegang bedraagt 10 euro (-16 jaar: 5 euro). In het combiticket zijn een deelname aan de wandel- en fietstochten diezelfde dag tussen 10 en 18 uur, een consumptie en de toegang tot het Damiaanmuseum inbegrepen. De opbrengst van het evenement van Damiaanactiecomité gaat naar de Damiaanactie, die wereldwijd strijd tegen lepra en tbc. (SPK)