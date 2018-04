Dafalgannetje en zalfjes geleverd met bakfiets HANDELAARS CENTRUM WAPENEN ZICH TEGEN ANDERHALF JAAR DURENDE WERKEN SVEN PONSAERTS

20 april 2018

02u28 1 Tremelo De ongeveer anderhalf jaar durende werken voor de grootse heraanleg van het dorpscentrum van Baal (Tremelo) noopt de handelaars tot creativiteit. Apotheek Dehing gaat klanten die niet tot bij hen geraken zelf thuis van hun Dafalgannetjes, Immodiumpilletjes of voorgeschreven zalfje voorzien... mét de bakfiets.

Men kan als handelaar zeuren over de hinder die wegenwerken veroorzaken.... of men kan proberen er het beste van te maken. Apotheker Dehing uit Baal kiest voor dat laatste. "We moeten wel", zegt eigenares Cecile Dehing. "Als kleine commerçant wordt het hier de komende maanden écht bibberen om te overleven. Vandaar dat de handelaars zich beginnen te wapenen. Onder het motto: 'als de klant niet tot bij ons kan komen, gaan wij wel tot bij hem'." Dehing kocht daarvoor bij bpost onlangs een oude, afgedankte rode postfiets. "Die hebben we mooi wit geverfd en van een plaatje met apothekerskruis voorzien. Als apotheek hebben we het voordeel met overwegend erg kleine producten te werken. Bovendien bevindt ons cliënteel zich overwegend in de onmiddellijke omgeving. Vandaar dat we deze handige en ecologisch verantwoorde service kunnen bieden." Bedoeling is vooral oudere, minder mobiele klanten die dat wensen van hun bestelling te voorzien. Die leveringen aan huis zullen door alle apothekers en assistenten van de zaak zelf worden gedaan. "Omdat we het zelf ook wel een erg tof concept vinden, blijft de dienst na de werken waarschijnlijk gewoon behouden."





Ook bij Frituur De Kannibaal even verderop langs de Pastoriestraat zijn ze creatief om de zaak draaiende te houden. "Tot het einde van de werken, loopt hier een grote tombolawedstrijd", zegt zaakvoerster Annick Geets. "Iedere klant die de werken trotseert, wordt beloond met een lootje. Maandelijks verdelen we op die manier een serieuze hoofdprijs - denk bijvoorbeeld aan een fiets of een weekendje - en vijf troostprijzen.





Tijdelijke parking

De gemeente Tremelo probeert eveneens haar steentje bij te dragen in het verlichten van 'de pijn'. Ze legde in de werfzone langs de Pastoriestraat een nieuwe, tijdelijke parking aan. Die moet parkeergelegenheid bieden aan buurtbewoners en klanten van de plaatselijke handelszaken. "Grootschalige wegenwerken als deze veroorzaken altijd ernstige en langdurige hinder én parkeerproblemen voor omwonenden én handelaars", weet burgemeester Paul Dams (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken. "Opdat bewoners en klanten van de lokale handelaars nog in en uit de werfzone zouden geraken, hebben we op de hoek van de Pastoriestraat met de Louis Van Holestraat - centraal gelegen in de werfzone - een tijdelijke parking aangelegd. Het braakliggende privéperceel biedt plaats aan 66 wagens. De tijdelijke parking blijft zolang de werken in het centrum duren", weet Dams. "Pas nadat de Pastoriestraat is afgewerkt, zal er aan de Louis Van Holestraat worden begonnen."