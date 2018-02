Chirofuif 10 februari 2018

Chiro Tremelo houdt op zaterdag 17 februari haar jaarlijkse 'Chirofuif'. Voor de partymuziek in een tent op Parking Vinneweg zorgen onder meer The Mixfitz, OHK Soundsystem, Vollenbak en Louisquatorze. Tickets kosten in voorverkoop 5 euro en zijn onder meer te koop bij Dagbladhandel De Loft en Jeugdhuis Den borduur. Aan de kassa kost een toegangskaart de avond zelf 7 euro. (SPK)