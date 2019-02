Centrum wordt grotendeels zone 30 KAR

01 februari 2019

16u23 0 Tremelo De gemeenteraad in Tremelo heeft de plannen voor een nieuwe verkeersinrichting in het centrum van Baal goedgekeurd. De uitvoering ervan is voorzien in de loop van maart.

In grote delen van Baal centrum wordt een zone 30 ingevoerd. De hoofdstraat, de Pastoriestraat, blijft een voorrangsweg, ook op het stuk dat binnen de zone 30 komt. In de zijstraten aan de kruispunten komen voorrangsborden en worden een aantal spiegels geplaatst om de zichtbaarheid te verbeteren. Het bestuur kiest er ook voor om in de schoolomgeving nieuwe zebrapaden aan te leggen om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen. Een bijkomende maatregel om de schoolomgeving veiliger te maken is de invoering van het woonerf Lindenlaan aan de geplande uitgang aan de achterkant van de Sint-Annaschool. Een woonerf is een zone met gemengd verkeer maar met absolute voorrang voor voetgangers. De snelheid is er beperkt tot 20 kilometer per uur. Als gevolg van de aangroei van bebouwing door de jaren heen wordt de bebouwde kom verder uitgebreid om een veilige verkeersstroom van en naar de dorpskern te garanderen.

“Door het invoeren van een aantal bijkomende maatregelen in de zone 30, zoals een voorrangsweg en de aanleg van zebrapaden, zorgen we voor een duidelijke verkeerssituatie. Daarbij staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker voorop. Ook in de omgeving van de Sint-Annaschool waar op bepaalde momenten, grote concentraties van jonge verkeersdeelnemers direct geconfronteerd worden met autoverkeer dat nog onvoldoende rekening houdt met deze jonge en vaak onervaren gebruikers van de openbare weg. Het veiliger maken van de schoolomgeving is dan ook een van onze prioriteiten”, zegt burgemeester Bert De Wit.