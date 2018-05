Celstraf voor koppel met cannabisplantage in huis 25 mei 2018

03u07 0 Tremelo Een getrouwd koppel, dat momenteel gescheiden leeft, heeft celstraffen gekregen voor drugsfeiten.

Patricia S. (52) uit Tremelo kreeg zes maanden cel omdat ze toeliet dat haar partner in de kelder van haar woning een 20-tal cannabisplanten hield. Robin C. (44) uit Steenokkerzeel werd veroordeeld tot 10 maanden cel voor de plantage, elektriciteitsdiefstal en het bezit van eveneens 55 gram cannabis, MDMA en vier xtc-pillen. De mini-plantage in de kelder werd twee jaar geleden ontdekt tijdens een huiszoeking. C. hield altijd vol dat de zelfkweek diende om in zijn eigen gebruik te kunnen voorzien.





Stroom afgetapt

De rechter achtte die versie niet helemaal ongeloofwaardig. "Het aantal planten was beperkt en er werd geen onderzoek verricht naar mogelijke afnemers", waren de argumenten in het vonnis. De feiten kwamen aan het licht toen een elektricien opmerkte dat er stroom werd afgetapt. De celstraffen zijn voor de helft met uitstel. De geldboete van 6.000 euro is voor 210 euro effectief. Het koppel riskeert eveneens nog een jaar cel voor hun betrokkenheid bij een kluisroof in Bonheiden. Vonnis in die zaak volgt volgende maand. (KAR)