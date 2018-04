CD&V-schepen Bertrand Eraly (56) speelt vijf maanden rijbewijs kwijt 20 april 2018

De 56-jarige Bertrand Eraly (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening en Senioren in Tremelo, is zijn rijbewijs vijf maanden kwijt voor rijden onder invloed. Hij moet ook een boete van 3.200 euro en opnieuw slagen voor de medische en psychologische proeven.





De schepen blies positief op weg naar huis van de Baalse stratenloop vorig jaar in juli. Hij stapte meteen daarna terug in de wagen maar liep opnieuw tegen de lamp. Hij moest zijn rijbewijs toen meteen voor 15 dagen inleveren. "Ik heb mijn rijbewijs al sinds mijn 18de en het is de eerste keer dat dit gebeurt. Ik wil het zeker niet goedpraten, maar het is wel menselijk", sloeg Eraly destijds mea culpa. "Het was de eerste keer dat de stratenloop in het teken stond van Wiske (Maes, die in 2016 op 60-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding, nvdr.). Ze was een heel goede vriendin en dat maakte het allemaal erg emotioneel", verklaarde hij. (SPK/KAR)