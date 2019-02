CD&V kiest voorzitters op nieuwjaarsreceptie Stefan Van de Weyer

03 februari 2019

Tremelo Na vele jaren organiseerde CD&V Tremelo opnieuw een nieuwjaarsreceptie en daaraan koppelden ze voorzittersverkiezingen voor de geledingen van hun partij. Partijgenote, Leuvens gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Karin Brouwers was de eregaste op de receptie, ze werd passend getrakteerd op een doosje lekkere Damiaankoekjes.

De nieuwjaarsreceptie vond plaats in zaal de Lindebloesem in de Kruisstraat.

Net zoals de voorbije drie jaren, zal Luc Goffin ook de komende drie jaren voorzitter van de afdeling blijven. Laetitia Haegemans werd aangesteld om Jong CD&V te leiden, Bertrand Eraly zwaait de scepter bij de senioren en Ria Claes werd verkozen om de afdeling Vrouw en Maatschappij te leiden.

“Luc Goffin is onze voorzitter gebleven, hij is al drie jaar onze drijvende kracht en loodste ons met positief resultaat de verkiezingen in. Hij verdient zeker ons vertrouwen. Buiten Luc zijn de drie andere voorzitters nieuwverkozen, we zijn benieuwd naar wat ze in hun mars hebben”, klonk het bij burgemeester Bert De Wit. “Het klopt dat het jaren geleden was sinds onze vorige receptie. Het valt nu een beetje laat maar we wilden onze leden, sponsors, mensen die ons steunen en sympathisanten nog eens extra in de watten leggen en bedanken voor al wat ze voor ons doen.”