Café Flintstones zoekt nieuwe uitbater NA 8 JAAR PINTJES TAPPEN WIL PAUL MERGAERTS MEER TIJD MAKEN VOOR GEZIN Kim Aerts

14 januari 2019

17u03 1 Tremelo Café Flintstones in het centrum van Tremelo zoekt een overnemer. Uitbater Paul Mergaerts wil na acht jaar pintjes tappen opnieuw in loondienst gaan als schrijnwerker. "En meer tijd maken voor mijn gezin."

Paul Mergaerts (42) opende op 4 maart 2011 café Flintstones langs de Schrieksebaan in Tremelo. De bekende zaak met bowlingbaan was toen meer dan een jaar dicht na het overlijden van de vorige uitbater. Het café gaat al mee van 1971. "Het is dan ook een goed draaiende zaak in het centrum. Met een wekelijkse markt en regelmatig evenementen in het straat zoals bijvoorbeeld de Tremeloop of braderie", zegt Mergaerts toch wel met een klein beetje spijt in het hart. "Ik ga het zeker missen. Zeven jaar lang heb ik het echt graag gedaan, alleen het laatste jaar had ik andere zorgen aan mijn hoofd. Het café is dan ook meer gesloten geweest dan alleen op maandag. Ik had de indruk dat sommigen dat niet konden appreciëren. Ik ben ondertussen ook nog een huis aan het verbouwen maar een echte caféganger begrijpt dat niet altijd. Maar je moet keuzes maken. Eigenlijk had ik vroeger altijd gezegd om 10 jaar café te houden maar daar zal ik net niet geraken."

Zes maanden

De bowlingbaan die het café typeerde, gooide Paul er enkele jaren geleden uit. "Dat moet een jaar of vier geleden geweest zijn. Heel die installatie was versleten. Daar kon je niks meer mee aanvangen. Van die ruimte heb ik dan een feestzaal gemaakt voor een honderdtal personen. Daar hebben we veel feestjes gedaan, zelfs trouwfeesten en kerstmarkten. Een mooie tijd", blikt Paul terug. Hij hoopt binnen de zes maanden een nieuwe overnemer te vinden. "Het is echt tijd voor een nieuw hoofdstuk. De kinderen zullen me dankbaar zijn. Voor hen kan het niet snel genoeg gaan. Mijn dochter Jula is 11 en mijn zoon Milo is 12. Mijn vader (Vital Mergaerts, voormalig schepen in Tremelo, nvdr.) paste veel op hen, maar hij is ondertussen ook 72. Ik wil er nu zelf ook meer zijn voor mijn kinderen en mijn vriendin. Zij steunt mijn beslissing voor de volle honderd procent. Ik ben vroeger altijd dakwerker geweest en nu zoek ik een job in de schrijnwerkerij maar dat zal dus nog niet voor morgen zijn", schat Paul, die nog wacht op potentiële overnemers. "Serieuze kandidaten mogen zich melden bij mij. Voor wie het nog niet mocht weten, het is hier een Primus-café. Verder wil ik wel nog mijn vader, broer, moeke en tante bedanken voor alle hulp. En mijn nonkel die met zijn muziekgroep 'Pecos and band' altijd voor een leuke sfeer zorgde. Als er een overnemer gevonden wordt, plannen we nog een groot afscheidsfeest", geeft Paul nog mee.