Burgemeester Paul Dams bakt pannenkoeken voor arbeiders Stefan Van de Weyer

21 december 2018

10u35 0 Tremelo Met de feestdagen in het vooruitzicht wou burgemeester Paul Dams (Open Vld) zijn goede hart tonen. Hij kwam in Baal voor de arbeiders van de gemeente lekkere pannenkoeken bakken.

Na de uitgebreide wegenwerken in het centrum van Baal, waren de arbeiders er aan hun laatste dag in de weer om alles tot in de puntjes af te werken. Het was normaal de bedoeling om in de Pastoriestraat de pannenkoeken voor de harde werkers te bakken. Gezien de gure weersomstandigheden werd er wijselijk besloten om te verhuizen naar de gemeentelijke loods in de Geetsvondelstraat. Weer of geen weer, de pannenkoeken smaakten.