Bromfietser naar ziekenhuis na botsing met truck 01 augustus 2018

Op de Baalsebaan in de richting van Baal kwam het maandagmiddag zo rond 13 uur tot een botsing tussen een vrachtwagen en een bromfiets. De bestuurder van de vrachtwagen werd verrast door de bromfietser, die achterin inreed op de vrachtwagen.





De bromfietser raakte gewond aan neus en been en werd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht. (ADPW)