Brandweer bevrijdt peuter uit afgesloten wagen 19 maart 2018

De brandweer van Aarschot moest zaterdagmiddag rond 13.15 uur uitrukken naar Baal (Tremelo) om er een jong kind uit een afgesloten wagen te bevrijden.





De eenjarige peuter zat op de parking van kinderspeciaalzaak de Kinderplaneet in een gesloten wagen waarvan de contactsleutel zich nog in het voertuig bevond. Uiteindelijk kwam er een takeldienst aan te pas om de bestelwagen zonder schade te openen en moeder en peuter te herenigen.





Het kind merkte van de hele 30 minuten durende operatie niks, want sliep de hele tijd gewoon rustig door. (SPK)