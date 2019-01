Boom valt op elektriciteitskabels Stefan Van de Weyer

28 januari 2019

In de Leemkuilenstraat in Tremelo viel maandagvoormiddag rond elf uur een boom op elektriciteitskabels. Als gevolg van felle rukwinden begaf de boom het en kwam deze op de kabels terecht. Een buurtbewoner zag dit gebeuren en belde onmiddellijk de brandweer. De brandweerlui zaagden het gevaarte in stukken om verdere schade te voorkomen. Buiten de brandweer kwamen ook technici van Eandis ter plaatse. Na het verwijderen van de boomstam was alle gevaar geweken.