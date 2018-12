Bokes & Zo vult culinaire leemte in Stefan Van de Weyer

15 december 2018

13u40 0 Tremelo In het centrum van Tremelo op de Schrieksebaan opende Christine Theuwissen (51) onlangs Bokes & Zo. Een gezellige stek waar je terecht kan voor koffie, broodjes, panini’s, toastjes en slaatjes. Ze nam de plaats in van koffiebar Bar Latté. Theuwissen heeft een flink horecaverleden en schiet gemotiveerd uit de culinaire startblokken.

“Ik ben groot gebracht in de horeca, mijn ouders hielden café in Vilvoorde. Ik heb zelf twaalf jaar snackbar Krokant in Zaventem uitgebaat. Daarna heb ik vijf jaar voor een baas gewerkt, die mentaliteit lag me minder. Daarna kriebelde het opnieuw om in de horeca aan de slag te gaan. Ik was aanvankelijk in het Leuvense op zoek naar een goede locatie voor deze zaak, maar de concurrentie was daar moordend. Daarna viel mijn oog op Tremelo, het leek me hier aangenaam. Ik heb wat prospectie verricht om te zien wat deze winkelstraat nog echt nodig was en dat was een zaak zoals de mijne. Hier verderop kun je uitgebreid tafelen, je kan vlakbij ook een ijsje eten en bij mij kan je ter plaatse een broodje verorberen. Voor ieder wat wils”, wist Theuwissen, die uit Zaventem afkomstig is.

“Ik ben met een gewone kaart gestart met bijvoorbeeld drie slaatjes, ik specialiseer me vooral in panini’s. We hebben ook een overheerlijk broodje, het broodje zuiderse tartaar met verse rundstartaar, parmezaanschilfers, zongedroogde tomaten en pestovinaigrette. Ik ben nog niet zo lang open, maar heb al vaste klanten. Ik heb nog vele ideetjes voor lekkernijen. Ik droom ook luidop van een klein terrasje buiten.”

Bokes & Zo is vanaf dinsdag tot en met zaterdag dagelijks open tussen 9 en 17 uur, ze zijn gesloten op zondag en maandag.