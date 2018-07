Bloedinzameling 26 juli 2018

Het Rode Kruis houdt op maandag 6 augustus een bloedinzameling in Tremelo. Bloedgevers zijn vanaf 18 tot 20 uur welkom in Zaal Paloma langs de Schrieksebaan 47. Ook op de maandag 8 oktober is er tussen dezelfde tijdstippen op die locatie in het centrum van Tremelo een bloedinzameling. (SPK)