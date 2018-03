Bierdief loopt tegen de lamp 10 maart 2018

Een 56-jarige man uit Tremelo is de afgelopen maand viermaal betrapt toen hij blikken bier stal in supermarkten in Tremelo. Op 12 februari werd hij betrapt in warenhuis Carrefour. Hij had 9 blikken bier onder zijn kledij verstopt. Op 2 maart, 7 maart en 8 maart werd hij nogmaals betrapt in de supermarkten Aldi en Carrefour terwijl hij blikken bier onder zijn kleding wegmoffelde. De vijftiger zal in april voor de rechter in Leuven verschijnen op verdenking van de vier winkeldiefstallen. (ADPW)