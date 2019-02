Bibraad zoekt leden KAR

01 februari 2019

De bibliotheek van Tremelo is op zoek naar inwoners met interesse in het reilen en zeilen van de bibliotheek. De bibraad formuleert op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief beleidsadviezen. Deze adviesraad zet ook eigen acties op. De raad is samengeteld uit vertegenwoordigers van de inrichtende overheid en anderzijds uit vertegenwoordigers van de verenigingen, geïnteresseerde individuele leden of deskundigen. Op die manier bieden zij een forum voor inspraak van de burgers in het beleid. Wie zich kandidaat wil stellen, kan dat tot 25 februari via de gemeentesite.