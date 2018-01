Bib tijdens verbouwing in (nieuwe) polyvalente zaal 26 januari 2018

02u36 0 Tremelo De bibliotheek van Tremelo heeft een nieuw, tijdelijk onderkomen. Omwille van grootschalige verbouwingswerken aan het voormalige, oude schoolgebouw waarin ze gehuisvest is, verhuisde de collectie naar de nagelnieuwe, naastgelegen polyvalente zaal 'De Lindebloesem'.

"De vertrouwde bibliotheek, indertijd ondergebracht in de voormalige gemeentelijke jongensschool langs de Kruisstraat, is niet meer van deze tijd en zal de komende maanden een totale herinrichting ondergaan", zegt bevoegd schepen Elynn Van Uffel (Open Vld). "Ze zal worden omgevormd tot een moderne belevings- en ontmoetingsruimte, waar het ontlenen van boeken lang niet meer de enige activiteit zal zijn." Om dat alles te realiseren, werd de uitleendienst tijdelijk in de gloednieuwe, polyvalente zaal De Lindebloesem ernaast ondergebracht. "De verhuis ging vlotter dan gepland. Na een onderbreking van twee weken konden we hier een week eerder dan aanvankelijk voorzien heropenen", zegt hoofdbibliothecaris Mariëlla Vranckx. "De aangeboden collectie in dit tijdelijk onderkomen is noodgedwongen iets beperkter, maar de dienstverlening en openingsuren blijven dezelfde." De gemeente hoopt haar nieuwe bib begin september in gebruik te kunnen nemen. De vernieuwing kost in totaal zo'n 1,3 miljoen euro. (SPK)