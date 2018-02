Bewonder derde WK-fiets Wout Van Aert voortaan in Niels Albert Bike Store 06 februari 2018

02u50 0 Tremelo Wie de crossfiets waarmee Wout Van Aert zondag in het Nederlandse Valkenburg voor het derde jaar op rij Wereldkampioen werd nog eens van dichtbij wil zien, moet voortaan in de Niels Albert Bike Store in Tremelo zijn.

"Deze fiets zal nooit meer bollen", wijst Albert naar de wit-zwarte, ongewassen Felt in zijn showroom. "Het is een traditie ondertussen: ook mijn eigen WK-fietsen én de twee vorige van Wout worden in die onaangetaste staat bewaard. Het is een gewoonte waarmee ik bij mijn eerste wereldtitel ben begonnen. Ik had er zondag in de euforie zelf nog niet bij stilgestaan, tot de vader van Wout me de fiets aan de camper plots in handen duwde: 'hier pak maar mee voor de collectie'."





In totaal gebruikte Wout tijdens het WK vier van de maar liefst zes voorziene fietsen. "Maar dit is de enige echte waarmee hij over de finish reed", verzekert Van Aerts ploegleider.





Minder vuil

"Dat deze fiets voortaan hier staat, is inderdaad een kleine verrassing", zegt Albert. "Maar dat maakt het allemaal natuurlijk nóg mooier. En zo krijgt onze 'wall of fame' intussen al wel enige omvang... Want ook van Roland Liboton en Sven Nys hebben we hier een authentieke fiets in huis." Dat de nieuwste aanwinst beduidend minder vuil is dan de twee vorige, weet de tweevoudige Wereldkampioen makkelijk te verklaren. "Ditmaal lag de materiaalpost op amper een minuut van de finish - erg ver heeft Wout er na de laatste schoonmaakbeurt dus niet meer mee hoeven rijden. Maar het zou natuurlijk ook aan de speciale bakolie waarmee we hem rijkelijk hebben ingespoten kunnen liggen - een klein geheimpje dat we als tip van een Amerikaans sponsor kregen. Misschien heeft het écht wel tot deze wereldtitel bijgedragen", lacht Albert. (SPK)