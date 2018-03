Bestuurder legt auto op zijn dak 26 maart 2018

02u30 1 Tremelo In de Grote Bollostraat in Tremelo is zaterdagnacht om 3.30 uur een bestuurder over de kop gegaan met zijn auto. Wellicht lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval.

De jonge bestuurder kwam er met de schrik vanaf en zou alleen wat schrammen hebben overgehouden aan zijn koprol. Het is niet duidelijk of er alcohol in het spel was. Een buurtbewoonster liet zich misnoegd uit over de verkeerssituatie daar. Het is niet de eerste keer dat er een ongeval gebeurt. "Het is al de zoveelste keer dat een bestuurder uit de bocht vliegt. Waar blijven die beloofde reflectoren in de bocht?", vroeg de vrouw zich af. "Wanneer gaan ze maatregelen nemen om de snelheid hier te beperken vooraleer er nog slachtoffers vallen?"





(KAR)