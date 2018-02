Bestelwagen over de kop 05 februari 2018

Op de Werchterbaan in Tremelo is zondagochtend rond 3.30 uur een veertiger gewond geraakt. Zijn voertuig kwam op zijn dak tot stilstand tussen enkele bomen. De hulpdiensten hebben de man uit zijn voertuig bevrijd. Hij is naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht. (SVDL)