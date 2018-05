Bestelwagen belandt in voortuin 26 mei 2018

02u30 0

In de Felix Aertgeertsstraat in Baal is woensdagavond omstreeks 19.45 uur een 29-jarige man uit Begijnendijk in een voortuin van een woning terechtgekomen. De bestelwagen van de man viel op zijn zijkant, maar de bestuurder van het voertuig kwam er gelukkig met enkele schrammen vanaf.





De man viel vermoedelijk in slaap achter zijn stuur. (ADPW)