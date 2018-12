Bert De Wit legt eed af als nieuwe burgemeester Stefan Van de Weyer

21 december 2018

16u32 0 Tremelo Op 21 december jongstleden nam de provinciegouverneur de eed af van de nieuwe burgemeesters. Bert de Wit treedt op 1 januari 2019 aan als burgemeester van Tremelo. Op 7 januari vindt de installatie van de gemeente- en OCMW-raad plaats.

Nieuwbakken burgervader De Wit was zeker niet alleen, samen met hem legden 39 andere burgemeesters met hun al dan niet nieuwe sjerp de eed af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

“Die eedaflegging op de provincie was een unieke ervaring. Ik kende al zeker enkele collega’s, zoals nieuwe burgemeesters Jelle Wouters uit Rotselaar en Bert Ceulemans uit Begijnendijk. Het wordt zeker leuk om met hen in de toekomst samen te werken. Ik ben blij dat ik met de eerste lichting de eed kon afleggen, de collega’s die er niet bij waren moeten dat op 2 januari doen. Ik trek er zelf nog vijf dagen tussenuit vooraleer ik met het grote werk begin. Mijn burgemeesterssjerp bewaar ik waar ik hem niet kan verloren leggen. Ik ben niet van plan om ermee te gaan slapen, zoals de renners met hun gele leiderstrui in de Tour de France”, aldus De Wit met een kwinkslag, die af en toe met zijn (veldrit)fiets in actie komt.

Deze 40 burgemeesters werden na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorgedragen en door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd.