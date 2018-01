Belofte maakt schuld: begeleider Thibau Nys duikt Noordzee in 02u43 0 Foto KAR Begeleider Benny Van Calster en zijn vriendin Lieve na zijn duik in de Noordzee.

Belofte maakt schuld. Benny Van Calster, begeleider van Thibau Nys, sprong na de Belgische titel van 'de kleine' als een ijsbeer de Noordzee in. "Ik had het zien aankomen. Als hij geen stukken zou rijden, dan zou hij kampioen worden. En zo geschiedde. Woensdag had ik al laten vallen dat ik bij winst de zee zou inspringen. Ze verklaarden me zot", vertelt Van Calster. "Ik ben er zo'n veertig meter ingegaan, maar het viel goed mee. Ik heb er alleen koude voeten aan overgehouden", lacht Van Calster. (KAR)