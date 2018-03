Belevingscentra Sven Nys en '14-'18 genomineerd voor Toerisme Awards 01 maart 2018

02u29 0 Tremelo Het 'Sven Nys Cycling Center' uit Baal (Tremelo) is mee in de running voor de Toerisme Awards Vlaams-Brabant 2018. Het belevingscentrum rond de persoon van Sven Nys dingt mee naar de titel in de categorie 'Publieksprijs'.

"We zijn uiteraard apetrots op deze nominatie, en roepen iedereen op om onze inzending naar de overwinning te stemmen", zegt schepen van Toerisme Bert De Wit (CD&V). "Het is een teken dat onze inspanningen en investeringen op toeristisch vlak worden gesmaakt en geapprecieerd door mensen van bij ons, en ver daarbuiten." De inzending van het recent geopende Tremelose Damiaanmuseum werd niet weerhouden voor nominatie. Uit onze regio dingt het Oorlogsbelevingscentrum '14-'18 in Campus Engelenburcht in Tildonk (Haacht) wel ook mee naar de publieksprijs. Stemmen kan tot en met vrijdag 23 maart via www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/toerismeawards/stem-en-win.





Onder de stemmers wordt bovendien een winnaar geloot die door Toerisme Vlaams-Brabant een weekendarrangement krijgt aangeboden.





De Toerisme Awards Vlaams-Brabant 2018 worden op 28 maart uitgereikt in het Koloniënpaleis in Tervuren. (SPK)