Beachvolley op 'kousenvoeten' 06 augustus 2018

Tijdens het beachvolleybaltornooi 'Beachvolley Deluxe' in Baal centrum namen afgelopen weekend 256 recreatieve teams deel. Opvallend was dat bijna alle 800 deelnemers met kousen op de zandterreinen stonden. Door het warme weer was het onmogelijk om zoals gebruikelijk op blote voeten te spelen.





Fun en Pro

Voor zowel de heren als de dames waren er twee verschillende reeksen onderverdeeld in 'fun' en 'pro'. De finales werden gisteravond afgewerkt. Om af te koelen was er ook iedere namiddag een watergevecht. Via een speciaal vulsysteem werden 50.000 ballonnen aangeleverd. (KAR)