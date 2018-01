Bandit op verjaardagsbal Radio Utopia 02u27 0

Radio Utopia uit Baal (Tremelo) viert op zaterdag 20 januari haar 37-jarig bestaan met haar traditionele verjaardagsbal. Special gast is Bandit. Ook de Golden Oldies Coverband Nic Alsi & The Young Once speelt ten dans. Het verjaardagsbal vindt plaats in de parochiezaal van Baal en vangt aan om 21 uur. De toegang aan de kassa bedraagt 12 euro. (SPK)