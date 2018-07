Arnold en Clemence zijn gouden koppel 17 juli 2018

Arnold Vanseggelen en Clemence Eyckmans uit de Baalsebaan in Tremelo waren op 1 juli precies 50 jaar getrouwd.





Arnold (76) werd geboren in het Limburgse Overpelt en was bijna 40 jaar lang leraar Technologische opvoeding aan Don Bosco Haacht. Clemence (71) groeide op in het Limburgse Hechtel en was een 30-tal jaar winkelbediende in Delhaize Keerbergen. Er kwamen twee dochters en drie kleinkinderen voor de jubilarissen. Arnold tuiniert nog graag in zijn siertuin. Clemence houdt ervan voor de kleinkinderen te zorgen.





(SPK)