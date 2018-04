Aquafin plant pak nieuwe rioleringen 18 april 2018

02u40 0

Aquafin gaat in Tremelo nieuwe riolering leggen in de Schaluinstraat, de Camille Huysmansstraat, Monnikstraat en een gedeelte van de Baalsebaan en Domstraat. Met dit project willen Aquafin en de gemeente Tremelo het afvalwater van ongeveer 700 inwoners dat vandaag nog ongezuiverd in de Grote Loop en de Remerstraatloop belandt, aansluiten op het rioleringsnet. "Via een gescheiden rioleringsstelsel zal het afvalwater uiteindelijk in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar terecht komen", vertelt Gudrun Willems, projectmanager bij Aquafin. "Het propere regenwater wordt op vraag van de provincie gebufferd en vertraagd afgevoerd naar de Leibeek, de Grote Loop en de Remerstraatloop." Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De werken zelf zullen vermoedelijk midden 2019 starten. Voor de omwonenden is er vanavond vanaf 19 uur een infoavond in de parochiezaal van Baal. (SPK)