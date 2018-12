Aquafin Partnership Award voor Tremelo Prijs voor succesvolle samenwerking tijdens wegenwerken in Baal Stefan Van de Weyer

20 december 2018

Tremelo Aquafin reikte aan de gemeente Tremelo onlangs de eerste Partnership Award uit naar aanleiding van de wegenwerken in het centrum van Baal, in de Pastoriestraat. Tremelo werd samen met negentien andere gemeentes genomineerd en zat opeens in de finale bij de drie laatsten. Op een ceremonie in Lint kreeg burgemeester Paul Dams (Open Vld) tot zijn grote verbazing te horen dat zijn Tremelo de laureaat was.

De grote werken begonnen eind februari van het voorbije jaar en duurden tot begin oktober. De middenstand maakte in Baal van de werken een grotendeels positief verhaal.

“Alle technische partners van Aquafin konden projecten voordragen voor de Partnership award. Aquafin nomineerde er drie, maar de aanwezigen op de awarduitreiking kregen het laatste woord. Als winnaar kozen zijn voor een rioleringsproject in het centrum van Baal met Evolta als studiebureau en BESIX Infra als aannemer. Het project had een erg strakke deadline maar door goede afspraken, die door alle projectpartners werden nageleefd, is alles verlopen zoals het moet. De handelaars en buurtbewoners werden al vroeg in het project betrokken, waardoor er een groot draagvlak was bij de aanvang van de werken. Tijdens de uitvoering was de sfeer op de werf uitstekend en bleef het contact met de buurt optimaal”, wist Anja De Wit, de adviseur communicatie bij Aquafin. “Vanaf de start werkten de aannemers en plaatselijke middenstand goed samen. De handelaars hadden een aanspreekpunt op alle werfvergaderingen. Daar werd ondermeer de timing van de werken besproken. Zo bleef iedereen op de hoogte van wat er verwacht werd. Het gemeentebestuur nam de verantwoordelijkheid om de overlast voor de inwoners tot een minimum te beperken”, werd bij Aquafin verduidelijkt. “We streven naar werven waarin alle betrokken partijen op een gelijk niveau staan en hun eigen inbreng hebben, maar ook open staan voor feedback naar elkaar toe. Zo’n constructieve samenwerking vertaalt zich sowieso in een beter eindresultaat”, reageerde Jan Goossens, CEO van Aquafin.

“Onze focus in 2018 lag meer dan ooit op onze klanten. We benadrukten dit voor onze organisatie met de slagzin “without customers, we don’t have a business, we have a hobby”. Het is dan ook geen toeval dat we nu de allereerste partnership award winnen van Aquafin. Uit meer dan twintig inzendingen nomineerde Aquafin ons project in Baal en twee andere sterke kandidaten. Dat ons project het enige was dat zowel door de aannemer, de opdrachtgever als het studiebureau ingezonden werd, was voor Aquafin een overduidelijk teken van partnership. Het publiek in de zaal kreeg het laatste woord en stemde ons tot winnaar”, klonk het bij studiebureau Evolta.

Dat het er in Baal goed aan toe ging bleek ondermeer uit het gegeven dat de arbeiders één keer per maand mochten meeschuiven aan tafel voor lekkere frieten bij Frituur De Kannibaal in de Pastoriestraat. Door de middenstand werd voorbije zomer ook een prijs verloot aan de bewoners, 2.500 liter brandstof.

“Ik wist dat Aquafin een jaarlijkse Minder Hinderaward uitreikte, maar dit ging vooral over de samenwerking van de betrokkenen bij de werken. We zaten in die finale en opeens bleek dat we kans maakten op die Partnership Award op basis van het gegeven dat we een goed samenwerkingsverband hadden tussen het studiebureau dat de werken had gepland, de aannemer en de bewoners. Tijdens die ceremonie kreeg ik buiten de eer een sticker, bedoeld voor de gemeente, in ontvangst”, vertelde Dams tevreden. “Dat was helemaal geen sinecure, immers de Pastoriestraat waar de meeste werken plaats vonden, is de verkeersader door Baal centrum. Gelukkig is het allemaal achter de rug en verliep het relatief vlot.”