Alain Verschaeren trekt kieslijst Vlaams Belang 24 januari 2018

02u25 0 Tremelo Vlaams Belang Tremelo-Baal heeft op de regionale Leuvense nieuwjaarsreceptie van de partij al enkelen namen van de kieslijst bekendgemaakt.

Afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid Alain Verschaeren (53) kreeg het vertrouwen om de lijst te trekken. Verschaeren, die beroepshalve actief is als reactoroperator in de kerncentrale van Doel, is al vijftien jaar actief bij Vlaams Belang. Sinds 2013 zetelt hij voor die partij in de gemeenteraad. Nadia Van Beughem, Ludo Geuens, Anja Nuyts en Peter Janssens vervolledigen de top vijf. Lijsttrekker Verschaeren is alvast ambitieus en mikt op minstens drie zetels. Hij roept alle partijen ook op om, in het belang van alle inwoners van Tremelo en Baal, komaf te maken met het "ondemocratische cordon sanitaire". (SPK)