Afscheidnemend burgemeester krijgt straatnaambord van partijgenoten Stefan Van de Weyer

01 januari 2019

09u14 0 Tremelo Begin 2019 geeft Paul Dams (Open Vld) zijn scepter af als Tremelose burgemeester en dit nadat hij in de gemeente als burgervader actief was vanaf 2010 tot en met 2018. Tijdens zijn laatste dagen werd hij van de partij uit bedankt voor al hetgene hij voor hen had gerealiseerd. Hij kreeg een straatnaambord van de De Paul Damslaan.

“Op oudejaarsdag verrichtte u uw laatste wapenfeit na negen jaar als burgemeester en tientallen jaren als schepen. Onder uw impuls veranderde het aanzien van Tremelo en Baal grondig”, sprak partijgenoot Johnny De Meyer. “Ik was uiteraard niet de enige die dit bewerkstelligde, het was de hele partij rondom mij. Anders hadden we niet zoveel kunnen verwezenlijken”, wist Dams te vertellen. “Ik ben enorm blij met dit geschenk, ik zal het thuis een mooie plaats geven.”

Dams’ collega in de gemeenteraad, Joris Heremans, heeft het bord laten vervaardigen. Samen met onder andere zijn collega’s Johan Van Lier, Elynn Van Uffel, Johnny De Meyer, Marc Ronse en Diana Van Leemputten werd het originele geschenk hem in naam van Open Vld Tremelo-Baal overhandigd.