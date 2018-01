Achttien rookstoppers ontvangen diploma 02u30 0 Foto Sven Ponsaerts

In Tremelo beëindigde een groep rokers onlangs met succes de rookstopcursus die Logo Oost-Brabant in samenwerking met de gemeente, de Gezondheidsraad en de Intergemeentelijke Drugpreventiedienst organiseerde. 21 gemotiveerden schreven zich in voor de groepsbijeenkomsten onder begeleiding van tabacoloog Dirk Quina en volgden het traject van acht sessies. 18 cursisten slaagden er uiteindelijk in om gedurende drie maanden van de sigaret te blijven. Ze mochten onlangs het bijhorende diploma in ontvangst nemen.





De tabacoloog toonde zich tevreden met dat resultaat en prees de goede groepsdynamiek, die mee aan de basis van de gezamenlijke tabaksstop lag. Het was de vierde maal dat Logo de rookstopcursus in Tremelo organiseerde.





(SPK)