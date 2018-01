8.000 veldritfans trotseren weergoden voor GP Sven Nys 02u28 0 Vertommen Enkele veldritfans missen toch hun held van weleer, zo blijkt.

Ongeveer 8.000 veldritfans trotseerden op nieuwjaarsdag de slechtgezinde weergoden om af te zakken naar de GP Sven Nys in Baal. De toeschouwers leken in de voormiddag een zonnige dag in het vooruitzicht te hebben. Op dat moment was thuisrijder - en held bij de fans - nieuweling Thibau Nys, door Dante Coremans geklopt om de zege. Jonge Nys heeft echter nog veel tijd om zijn erelijst te stofferen. Ondanks de vele modder, regenbuien en de ruige wind bleef het volk met mondjesmaat binnenstromen. "Tegenover vorig jaar, toen waren er 7.100 fans, konden we ondanks het mindere weer toch wel wat volk trekken. De organisatie verliep goed, behalve de terugkerende problemen bij de parkings," klonk het bij het organiserende Golazo. Ondanks de zege van Nederlandse topper Mathieu Van der Poel, dachten enkele fans met heimwee terug aan de hoogdagen van Sven Nys en dat lieten ze luidkeels merken. (SVDL)