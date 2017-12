35.000 euro voor opmaak hemelwaterplan 02u28 0 Tremelo De gemeente Tremelo gaat een hemelwaterplan laten opmaken. Het maakt daarvoor volgend jaar 35.000 euro vrij.

Het hemelwaterplan bepaalt hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, ter plaatse gehouden kan worden, kan infiltreren en vertraagd worden afgevoerd. Groen Tremelo-Baal is verheugd dat er werk van het plan wordt gemaakt. "Met dit hemelwaterplan kan men een visie uitwerken om het regenwater maximaal ter plaatse te houden, en het niet versneld via riolering en waterlopen af te voeren, met verhoogde kans op wateroverlast tot gevolg", zegt Groen-gemeenteraadslid Kris Torfs. "Volgens sommigen waren de beverdammen in de Laakvallei de reden voor de wateroverlast van afgelopen zomer in de Kruisstraat. Daar het verlagen of zelf verwijderen van de beverdammen volgens ons geen structurele oplossing is, lanceerden wij op de gemeenteraad van juni al een voorstel tot de opmaak van een hemelwaterplan voor de hele gemeente." (SPK)