30-jarige Chantal is nieuwe BOBO-gezicht KAR

24 februari 2019

10u41 0 Tremelo Kledingzaak BOBO uit Tremelo heeft haar nieuwe gezicht voor 2019 gekozen. Uit meer dan 400 inschrijvingen kwam tijdens de finale in het filiaal in Erpe-Mere zaterdag de 30-jarige Chantal van Beek uit Antwerpen als beste uit de verf. Janelle Framery uit Genk werd tweede en Lisa Swerts uit Alken eindigde derde.

Met 20 waren ze zaterdag nog om te strijden voor de titel van BOBO-gezicht. Dat gebeurde onder het deskundige oog van de jury, bestaande uit huisfotograaf Daniel Dedave, model Kim Engelbosch, mediafiguur en model Ellen Petri, blogster Céline van Ouytsel en Bobo gezicht 2018 Leentje Jorissen. De BOBO-ambassadrice krijgt één jaar lang een Fiat 500 cabrio om mee rond te toeren en gratis kleding ter waarde van 2.500 euro. “Daarnaast mag ze het komende jaar meelopen met onze grote modeshows, fotoshoots en tv-spots”, zegt Nathalie Geusen van BOBO. Omdat er ook ruimte is voor ontspanning, krijgt Chantal van Beek een jaar gratis vip-toegang in de Hasseltse club Versuz voor vier vriendinnen en zichzelf. De kersverse winnares, met Dominicaanse roots, maakt 17 maart haar debuut op de modeshow van BOBO. Iets meer dan een jaar geleden werd de bekende kledingwinkel in Tremelo overgenomen door de familie Floru - ook eigenaar van de Intro Fashionstores: drie populaire kledingzaken in Asse, Wetteren en Denderleeuw. Daardoor heeft BOBO sinds eind vorig jaar een tweede vestiging in Erpe-Mere waar de finale zaterdag plaatsvond.