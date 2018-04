3,5 maand rijverbod voor fataal ongeluk 06 april 2018

02u27 1 Tremelo De 35-jarige Jeroen M. uit Tremelo is schuldig aan het fatale ongeval waarbij motorrijder Sam Verduyckt (32) uit Begijnendijk het leven liet. M. moet zijn auto 3,5 maanden aan de kant laten staan en opnieuw slagen voor de 4 proeven van het rijbewijs. Hij moet een effectieve geldboete van 1.200 euro betalen. De drie maanden cel is met uitstel.

De 32-jarige marktkramer Sam Verduyckt reed op 18 juli 2016 rond 17.30 uur met zijn motor op de Baalsebaan van Tremelo richting Betekom. Jeroen M. (35) was net zijn twee kinderen gaan oppikken toen hij afdraaide naar de Van Espenstraat. Hij zag Verduyckt niet naderen en de motard knalde met zijn Ducati rechts vooraan op de Volkswagen. De schade was niet te overzien. De dertiger verklaarde op de zitting dat hij verblind werd door de zon maar dat argument veegde de rechter van tafel omdat een getuige die achter M. reed de motard wél had gezien. "Evenmin kan worden aangenomen dat de beklaagde verschalkt werd in zijn normale verwachtingen, vermits hij de motorrijder perfect had kunnen zien aankomen en had moeten wachten tot hij voorbij was." Om te oordelen over de burgerlijke aansprakelijkheid zal een wetsdokter enkel nog onderzoeken of de schade even groot was geweest als de motard zich aan de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur had gehouden.





