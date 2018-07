28ste Kapittelfietstocht 25 juli 2018

In Baal (Tremelo) vindt op zondag 5 augustus al voor de 28ste maal de Kapittelfietstocht plaats. Deelnemers kiezen uit drie nieuwe en volledig bewegwijzerde parcours van 25, 48 of 59 kilometer langs rustige en landelijke wegen. Vrij vertrek tussen 9 en 15 uur 't Kapittel, Pastoriestraat 67 in Baal. Er is voor iedere deelnemer een gratis hapje en tapje bij de start, en een aandenken na afloop. (SPK)